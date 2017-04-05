ОАК ожидает заключения контрактов по Бе-200 со странами Латинской Америки
18:1205.04.2017
(обновлено: 18:17 05.04.2017)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Потенциальные заказчики на авиакосмическом салоне LAAD-2017 проявили интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.
"Самолет-амфибия Бе-200 представляет немалый интерес для региона. Большим его преимуществом является наличие интернационального сертификата типа IASA. Имея этот международный документ, можно за короткое время получить его одобрение в конкретной стране региона — и в Бразилии, и в Чили. Совместные с "Рособоронэкспортом" переговоры по Бе-200 ведутся. В скором будущем мы ожидаем уже конкретных заявок и уже перехода в плоскость контрактов", — уточнил он.
Выставка авиационных и оборонных систем LAAD Defence & Security проходит в Рио-де-Жанейро с 4 по 7 апреля.
В павильонах выставочного центра Riocentro представлена продукция более 600 компаний-экспонентов и 30 национальных павильонов.
На выставке представлена авиационная и космическая техника военного и гражданского назначения, вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, противовоздушной обороны и средства связи.
В работе мероприятия принимают участие 195 официальных делегаций.
Организаторы ожидают, что за все дни работы выставку посетят более 37 тысяч человек.
Россия — традиционный участник выставок LAAD с 1997 года.
В этом году Россия планирует представить на выставке более 350 экспонатов четырех головных предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Посетительница со снайперской винтовкой на стенде компании Caracal.
Выставка LAAD Defence & Security считается крупнейшим демонстрационным событием на рынке вооружений стран Латиноамериканского региона.
Кабина пилота многоцелевого истребителя Gripen E шведской компании SAAB.
Посетительница выставки примиряется к переносному зенитному ракетному комплексу.
Военное снаряжение на одном из стендов выставки LAAD-2017.
Посетители на стенде бразильского авиастроительного конгломерата Embraer тестируют очки виртуальной реальности.
Посетители осматривают автоматы на стенде компании из Объединенных Арабских Эмиратов Caracal International.
Члены делегации из Нигерии у стенда с минометными системами.