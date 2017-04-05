ОАК ожидает заключения контрактов по Бе-200 со странами Латинской Америки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Потенциальные заказчики на авиакосмическом салоне LAAD-2017 проявили интерес к российскому самолету-амфибии Бе-200, заявил журналистам директор департамента продаж Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Дмитрий Выпряжкин.

"Самолет-амфибия Бе-200 представляет немалый интерес для региона. Большим его преимуществом является наличие интернационального сертификата типа IASA. Имея этот международный документ, можно за короткое время получить его одобрение в конкретной стране региона — и в Бразилии, и в Чили. Совместные с "Рособоронэкспортом" переговоры по Бе-200 ведутся. В скором будущем мы ожидаем уже конкретных заявок и уже перехода в плоскость контрактов", — уточнил он.