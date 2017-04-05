Анкара и Москва ведут переговоры по поставке Турции С-400

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и Турция ведут переговоры по поставке Турции зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", идет контрактная работа, но контракт пока не подготовлен к подписанию, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

"Данная тема пока не реализована. Пока контракта нет, идет контрактная работа", — сказал он журналистам.

Собеседник также сообщил, что с тех пор, как были приняты соответствующие решения президентами обоих государств, переговоры активно ведутся с декабря прошлого года. С российской стороны их ведут Рособоронэкспорт и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству при содействии Минобороны.

"Стороны постоянно обсуждают эту тему. На переговорах возникают разные условия, звучат новые требования, и партнеры ищут возможности их реализации. Очередной раунд переговоров по С-400 стороны проведут в рамках предстоящей в мае в Стамбуле оружейной выставки", — добавил он.