Анкара и Москва ведут переговоры по поставке Турции С-400

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и Турция ведут переговоры по поставке Турции зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", идет контрактная работа, но контракт пока не подготовлен к подписанию, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.
Собеседник также сообщил, что с тех пор, как были приняты соответствующие решения президентами обоих государств, переговоры активно ведутся с декабря прошлого года. С российской стороны их ведут Рособоронэкспорт и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству при содействии Минобороны.