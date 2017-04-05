Источник: руководство Минобороны пока не контактировало с Пентагоном

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Руководящий состав министерства обороны России, за исключением начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, пока не вступал в контакт с коллегами из Пентагона, назначенными на должности в новой администрации США, сообщил журналистам военно-дипломатический источник.

"Пока личных встреч и контактов у руководителей Минобороны, кроме начальника Генштаба Валерия Герасимова, с вновь назначенными на должности американскими коллегами из администрации Дональда Трампа не было. Да и генерал Герасимов в феврале провел встречу с главой Комитета начальников штабов вооруженных сил США для обсуждения двусторонних отношений не в Москве и не в Вашингтоне, а в Баку", — сказал собеседник.

По его словам, российские военные "от таких встреч и контактов не отказываются, они к ним давно готовы, если их коллеги из США выкажут встречное желание, то оно обязательно будет поддержано руководителями Минобороны РФ, так как сторонам есть, что обсудить".