В Минобороны рассказали, что мешает совместной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Совместной борьбе с международным терроризмом мешает нежелание Запада сплотиться перед лицом террористических угроз, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Вместо объединения усилий в борьбе со злом, главным из которых является терроризм, западные страны создают новые разделительные линии и схемы сдерживания неугодных государств", — сказал Фомин журналистам на брифинге, посвященном шестой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля.
По его словам, "мир стремительно меняется, формируются новые центры притяжения, представляющие различные цивилизационные уклады и модели развития".
Он добавил, что на предстоящей конференции "предлагается поговорить открыто и честно обо всех накопившихся проблемах".
"Важно, что это дискуссии не только политиков, экспертов и ученых. Это еще и профессиональный разговор военных, которые прекрасно понимают "цену" международной безопасности. Мы открыты к разговору. Готовы выслушать все точки зрения, прислушаться к оппонентам", — заявил замглавы Минобороны России.