Кремль прокомментировал идею ужесточения антитеррористических законов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российское антитеррористическое законодательство уже достаточно развитое, каких-либо дополнительных предложений к нему сейчас нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложения ужесточить законодательство в этой сфере.

"На самом деле, наше законодательство антитеррористическое достаточно развитое, каких-либо дополнительных предложений сейчас к нему нет", — сказал Песков в ответ на вопрос, какова позиция Кремля по поводу возможности ужесточения антитеррористического законодательства.