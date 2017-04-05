Аксенов поручил усилить меры по недопущению терактов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил принять дополнительные меры по минимизации угроз совершения террористических актов.

Поручение дано на внеочередном заседании антитеррористической комиссии республики Крым (АТК), на которой определили дополнительные меры безопасности и защищенности объектов возможных террористических посягательств и мест массового пребывания людей.

"В связи с этим поручил правоохранительным органам, силовым структурам совместно с органами исполнительной государственной власти республики Крым принять дополнительные меры по минимизации угроз совершения террористических актов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В частности, министерством транспорта республики уже разработан и согласован план реализации дополнительных мер по усилению безопасности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

"Также поручил министерствам, в ведении которых находятся объекты возможных террористических посягательств, разработать подобные планы и согласовать с аппаратом АТК в РК", — подчеркнул глава республики.