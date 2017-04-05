Бразилия планирует продолжать переговоры с РФ по поставке вертолетов Ка-32

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 апр – РИА Новости. Бразилия намерена продолжать переговоры о поставке вертолетов Ка-32, однако конкретные договоренности пока не достигнуты, сообщил РИА Новости в среду глава российской делегации на выставке LAAD-2017, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

В Бразилии сейчас эксплуатируется три вертолета Ми-171А1 и один Ка-32. Кроме того, ранее страна закупила в РФ партию из 12 ударных вертолетов Ми-35М.

"Бразильские партнеры проявляют заинтересованность в продолжении консультаций по этому проекту, однако говорить о конкретных договоренностях пока рано", — сказал Пунчук, отвечая на вопрос о возможной закупке Ка-32 Бразилией.

Он добавил, что многоцелевой транспортный вертолет Ка-32 является универсальной машиной, способной функционировать в экстремальных климатических условиях.

Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD-2017 проходит с 4 по 7 апреля в Рио-де-Жанейро.