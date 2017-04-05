ФСВТС: США пытаются помешать военно-техническим связям России и Узбекистана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия испытывает большое противодействие со стороны США в военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном и другими странами Средней Азии, заявил в среду в Госдуме заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Что касается выхода из ОДКБ республики Узбекистан, то реализация договора о взаимодействии в области поставок военно-технического назначения очень выгодна для РФ, так как очень большое противодействие мы испытаем со стороны западных партнеров, в первую очередь США, которые очень серьезно нацелены на этот регион", — сказал он.

Договор о развитии ВТС России и Узбекистана был подписан сторонами в 2016 году и сегодня ратифицирован Госдумой.