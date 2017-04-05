Подразделения ПВО с комплексами С-400 начали учения в Астраханской области

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Подразделения соединения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО), оснащенные зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и С-300, в ходе тактических учений заступили на учебно-боевое дежурство на полигоне в Астраханской области, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"Подразделения Ленинградского соединения ПВО ЗВО, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 "Триумф", прибыли в Астраханскую область для участия в тактических учениях и заступили на учебно-боевое дежурство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач боевые расчеты отрабатывают действия по отражению нападения воздушного и наземного условного противника; пуски по мишеням-имитаторам выполняются с основных позиций и с марша днем и ночью.

В учениях задействованы около 350 ракетчиков и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники ПВО ЗВО.