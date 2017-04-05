Турецкие военные корабли покинули порт Новороссийска

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Отряд кораблей Военно-морских сил Турции завершил программу визита в Новороссийск и покинул российский порт, сообщает в среду пресс-служба Черноморского флота.

"Сегодня отряд боевых кораблей Военно-морских сил Турецкой Республики в составе фрегата "Барбароса" и корвета "Бююкада" завершил программу неофициального визита в Новороссийск и покинули российский порт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии проводов отряда кораблей принял участие командир Новороссийской военно-морской базы капитан 1 ранга Олег Шастов и руководство города. На причале морского вокзала был построен почетный караул, военный оркестр базы исполнил государственные гимны России и Турции.

"В рамках визита кораблей ВМС Турции с 3 по 5 апреля в Новороссийске состоялась встреча командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко и командующего Военно-морским флотом Турции адмирала Вейсела Кёселе. Адмиралы возложили цветы и венки к Вечному огню на площади Героев в Новороссийске, посетили корабль-хозяин визита фрегат "Адмирал Григорович"", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, российские и турецкие моряки приняли участие в соревнованиях по мини-футболу, для военнослужащих ВМС Турции была организована обширная культурная программа.