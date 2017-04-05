В Совфеде запуск КНДР ракеты сочли угрозой безопасности Дальнего Востока

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Запуск баллистической ракеты КНДР угрожает безопасности Дальнего Востока РФ, части военно-космических войск РФ на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Части военно-космических войск РФ находятся в состоянии повышенной боеготовности. Существует угроза и на нашем Дальнем Востоке, поскольку могут быть ошибки при запуске, и мы должны быть внимательнее в своём воздушном пространстве", — заявил он.