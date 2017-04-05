В ЮВО в 2017 году планируют набрать на службу более 12 тысяч контрактников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Более 12 тысяч военнослужащих по контракту планируется набрать на службу в войска Южного военного округа (ЮВО) в 2017 году, большинство из них направят в недавно сформированные дивизии в Чечне и Ростовской области, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Наибольшее количество кандидатов планируется набрать в 150-ю мотострелковую дивизию в Ростовской области, а также вновь сформированное соединение в Чечне. Всего в 2017 году в Южный военный округ планируется набрать более 12 тысяч контрактников. На территории ЮВО работают 10 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту. С начала 2017 года в войска округа уже набрано более 3,5 тысяч военнослужащих по контракту", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что офицеры ЮВО в данный момент отбирают лучших кандидатов на военную службу по контракту в пяти субъектах федерации Центральной России. По словам Астафьева, основной задачей специализированных рабочих групп, состоящих из офицеров управления ЮВО, является оказание практической помощи командирам соединений и воинских частей в решении кадровых вопросов, а также вопросов качественного комплектовании подразделений военнослужащими по контракту ЮВО.

"Офицеры групп направлены в военные комиссариаты республик Марий Эл и Татарстан, Пермского края, Саратовской и Кировской областей, с целью отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту в соединения и воинские части ЮВО. На выбор кандидатов предлагаются около 100 различных специальностей в подразделения Сухопутных войск, авиационные части армии ВВС и ПВО округа, а также Черноморского флота и Каспийской флотилии", — уточнил Астафьев.

Управление мотострелковой 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии сформировано в Ростовской области в декабре 2016 года. Соединение получило не только номер, но и почетное наименование, а также боевую награду своей знаменитой предшественницы, бойцы которой — младший сержант Михаил Егоров и сержант Мелитон Кантария — первыми водрузили Красное знамя на Рейхстаг в мае 1945 года.

42-я Евпаторийская Краснознаменная гвардейская мотострелковая дивизия ЮВО была воссоздана также в конце 2016 года на базе трех мотострелковых бригад и дислоцируется в Чеченской Республике. На вооружении дивизии находятся самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-72Б3, БТР-82А, а также новейшие средства радиоэлектронной борьбы.