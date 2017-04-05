"Ростех" планирует увеличить прибыль кластера "Вооружение" за счет экспорта

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" планирует к 2025 году нарастить выручку кластера "Вооружение" до 700 миллиардов рублей за счет увеличения экспортных поставок и роста доли гражданской продукции, сообщил в среду индустриальный директор кластера Сергей Абрамов.

Ранее правление госкорпорации "Ростех" утвердило стратегию кластера "Вооружение", в которой ключевым целевым ориентиром назван рост выручки холдингов и организаций кластера со среднегодовым темпом 12,1% в период до 2025 года.

"В случае успешной реализации стратегии, выручка кластера в денежном выражении к 2025 году составит около 700 миллиардов рублей, а чистая прибыль превысит 50 миллиардов рублей", — сказал Абрамов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

Он добавил, что в интересах сохранения стабильно высокого уровня выручки кластера на фоне снижения гособоронзаказа, "Ростех" планирует существенный рост выручки по ВТС, увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выручки, повышение операционной эффективности, привлечение инвестиций, а также формирование внутрикластерного центра компетенций.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что увеличение объемов выручки по ВТС планируется за счет разработки новых образцов продукции, соответствующих требованиям заказчика, развития сервисов и оптимизации взаимодействия с "Рособоронэкспортом".

Кроме того, согласно новой стратегии доля гражданской продукции в выручке кластера, которая сейчас составляет менее 15%, к 2025 году возрастет более чем вдвое. Для расширения компетенций, выхода на новые рынки и финансирования новых проектов кластера планируется привлечение частных инвесторов и формирование СП.

Также в стратегии развития "Ростеха" стоит задача увеличить к 2025 г долю продукции гражданского назначения до 50%.