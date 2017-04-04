ОДКБ поиграет в предотвращение кризиса в академии Генштаба ВС России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Секретариат и объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут в московской Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил (ВАГШ ВС) РФ 6-7 апреля совместную деловую игру по предотвращению и урегулированию кризисной ситуации, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ВАГШ ВС РФ 6-7 апреля 2017 года под руководством исполняющего обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова состоится совместная деловая игра секретариата и объединенного штаба ОДКБ, в ходе которой будет отработан механизм выработки предложений для принятия решений о совместных мерах по предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации", — сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что мероприятие будет проведено в рамках отработки механизма функционирования центра кризисного реагирования ОДКБ, который создается в соответствии с решением совета коллективной безопасности.

"Участники деловой игры проведут тренировку по выработке предложений совету министров иностранных дел, совету министров обороны, комитету секретарей советов безопасности и совету коллективной безопасности по нормализации военно-политической обстановки в одном из регионов коллективной безопасности", — уточнил представитель ОДКБ.