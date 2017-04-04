Начальника ЦСКА могут назначить главой воспитательной структуры ВС РФ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальника федерального автономного учреждения Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" (ЦСКА) полковника Михаила Барышева могут назначить начальником главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ; действующий глава воспитательной структуры ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов готовится к переходу на руководящую должность в Военную академию Генштаба ВС РФ, сообщил РИА Новости во вторник информированный источник в российском военном ведомстве.

Временно исполняющим обязанности начальника ГУРЛС ВС РФ является штатный первый заместитель Смыслова генерал-майор Алексей Цыганков.

"Полковник Барышев планируется к назначению начальником ГУРЛС ВС РФ. Действующий начальник главка генерал-майор Смыслов, скорее всего, уйдет заместителем начальника академии Генштаба", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Смыслов, назначенный начальником ГУРЛС ВС РФ указом президента России в октябре 2013 года, прошел практически все "замполитские" должности в Прибалтийском, Туркестанском, Северо-Кавказском, Сибирском и Центральном военных округах, имеет опыт боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, "обладает высокими профессиональными и человеческими качествами, пользуется заслуженным авторитетом и искренним уважением в войсках и среди подчиненных".

"Военная академия Генерального штаба, безусловно, получит в лице Михаила Вячеславовича грамотного руководителя и уникального специалиста", — добавил собеседник РИА Новости.

По его информации, "сменщик" Смыслова — нынешний начальник ЦСКА Барышев — имеет опыт командования московским комендантским (Преображенским) полком и ЦСКА.

"Он проявил себя как хороший организатор. Главное его достижение на сегодняшний день — подготовка и проведение Всемирных военных игр в Сочи в феврале текущего года", — заключил собеседник агентства.