Патрушев обсудил с главой МВД Италии взаимодействие в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с министром внутренних дел Италии Доменико Миннити, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Патрушев и Миннити обсудили вопросы российско-итальянского взаимодействия в сфере безопасности. "Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству на антитеррористическом треке. Собеседники подчеркнули важность объединения усилий международного сообщества в целях борьбы с общей террористической угрозой", — говорится в сообщении.