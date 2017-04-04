ИСС в 2017 году поставит заказчику шесть спутников системы связи "Гонец"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Шесть новых космических аппаратов для дальнейшего обновления российской низкоорбитальной спутниковой группировки системы "Гонец" планируется поставить заказчику до конца 2017 года, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.
"ИСС исполняет государственный контракт на изготовление шести космических аппаратов "Гонец". Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Все шесть спутников находятся на разных этапах изготовления. Сдача аппаратов заказчику планируется в конце 2017 года", — отметил Тестоедов.
Емкость российского рынка для "Гонца" составляет около 60 тысяч комплектов, а за границей ее продажа пока осложняется необходимостью урегулирования отдельных вопросов, связанных с обороноспособностью России.