ИСС в 2017 году поставит заказчику шесть спутников системы связи "Гонец"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр — РИА Новости, Александр Ковалёв. Шесть новых космических аппаратов для дальнейшего обновления российской низкоорбитальной спутниковой группировки системы "Гонец" планируется поставить заказчику до конца 2017 года, заявил в интервью РИА Новости на авиакосмическом салоне LAAD-2017 генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов.

"ИСС исполняет государственный контракт на изготовление шести космических аппаратов "Гонец". Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Все шесть спутников находятся на разных этапах изготовления. Сдача аппаратов заказчику планируется в конце 2017 года", — отметил Тестоедов.

Спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для передачи данных и предоставления услуг связи абонентам в любой точке Земли. Она состоит из 12 низкоорбитальных спутников производства ИСС, полностью развернута и введена в строй, позволяет поддерживать связь с автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в любых частях России, в том числе тех, где отсутствует сотовая связь.

Емкость российского рынка для "Гонца" составляет около 60 тысяч комплектов, а за границей ее продажа пока осложняется необходимостью урегулирования отдельных вопросов, связанных с обороноспособностью России.

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