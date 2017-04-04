Бразилия сохраняет интерес к закупкам российских ЗРПК "Панцирь-С1"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 апр – РИА Новости. Бразильская сторона на переговорах, прошедших на форуме "Армия-2016", заявила, что вопрос закупки зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" все еще актуален, сообщил журналистам во вторник глава российской делегации на выставке LAAD-2017, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Переговоры о поставке ЗРПК "Панцирь С-1" в Бразилию начались в 2013 году, однако из-за сложной политической ситуации в стране подписание контракта неоднократно откладывалось. году.

"Очередные переговоры с бразильской делегацией по данной тематике состоялись в рамках Международного военно-технического форума "Армия —2016" в сентябре 2016 года. По заявлению бразильских партнеров, эта тема для них по-прежнему актуальна. Надеемся на положительный результат", — сказал Пунчук.

По его словам, заключение контракта с Бразилией о поставке партии ЗРПК "Панцирь-С1" является приоритетным направлением российско-бразильского военно-технического сотрудничества.

"Бразильские военные неоднократно посещали предприятие-изготовитель вышеупомянутой техники, принимали участие в демонстрационных стрельбах ЗРПК "Панцирь-С1" на российском военном полигоне", — отметил замглавы ФСВТС России.

Он уточнил, чтов ходе стрельб иностранные специалисты смогли лично убедиться в эффективности российского комплекса — все цели были поражены на максимально возможной удаленности.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.