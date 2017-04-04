Командующий ВМС Турции поднялся на борт фрегата ЧФ "Адмирал Григорович"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Командующий Военно-морским флотом Турции Вейсел Кёселе посетил фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.

"В сопровождении командующего ЧФ адмирала Александра Витко турецкий адмирал осмотрел корабль, ознакомился с его техническими характеристиками и вооружением. Адмирал Кёселе поблагодарил экипаж "Адмирала Григоровича" за теплый радушный прием", — сказал он.

Ранее сообщалось, что отряд боевых кораблей Турции зашел с неофициальным визитом в Новороссийск. "Кораблем-хозяином" визита выступает фрегат ЧФ "Адмирал Григорович", который с 28 февраля выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.