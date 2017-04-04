Под Оренбургом по учебной тревоге подняли тяжелую мотострелковую бригаду

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тяжелая мотострелковая бригада Центрального военного округа поднята по тревоге в Оренбургской области для итоговых учений за зимний период обучения, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Тяжелая мотострелковая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Оренбургской области, поднята по тревоге для итогового учения в рамках зимнего периода обучения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более трех тысяч военнослужащих уже завершили мероприятия по приведению к высшей степени боевой готовности и совершают марш на Тоцкий полигон, где примут участие в контрольных тактических учениях с боевой стрельбой.

По данным Минобороны РФ, в учениях будет задействовано свыше одной тысячи единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", система радиоэлектронный борьбы нового поколения "Борисоглебск-2", беспилотники "Орлан-10" и "Леер-3", реактивная и гаубичная артиллерия, фронтовые бомбардировщики Су-24М и ударные вертолеты Ми-24.