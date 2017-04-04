Тихоокеанский флот отмечает 85 лет со дня создания морской авиации

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот во вторник отмечает 85-ю годовщину со дня создания морской авиации, сообщает Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"Сегодня на Тихоокеанском флоте отмечают 85-ю годовщину со дня создания морской авиации. По итогам 2016 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота признаны первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок, за что были награждены призами главнокомандующего Военно-Морским Флотом", — сообщил Матвеев.

Морская авиация ТОФ состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях.

"Ежедневно подразделения морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки в интересах сил флота, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава. Кроме того, экипажи морской авиации отрабатывают учебно-боевые задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также практические бомбометания и стрельбы по воздушным морским и наземным целям", — рассказал Владимир Матвеев.

В 2016 году общий налёт экипажей морской авиации Тихоокеанского флота увеличился на 10 процентов и превысил 7 тысяч часов по сравнению с 2015 годом.

Отдел морской авиации создан при штабе Морских сил Дальнего Востока 4 апреля 1932 года. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. До конца войны ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспортов, два эсминца и четыре танкера. За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза.