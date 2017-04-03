РФ на выставке в Бразилии представит подлодку с новейшей энергоустановкой

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) на международной выставке LAAD-2017 в Бразилии презентует делегатам из Латинской Америки подлодку "Амур-1650" с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, сообщает в понедельник пресс-служба корпорации.

Международная латиноамериканская выставка авиационных и оборонных систем LAAD-2017 пройдет с 4 по 7 апреля в Рио-де-Жанейро.

Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки — увеличение скрытности подводной лодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей более длительный срок – до двух-трех недель.

"Внимание специалистов, экспертов и посетителей выставки могут особо привлечь представленные ЦКБ МТ "Рубин" в виде макетов проекты подводной лодки проекта "Амур-1650" с воздухонезависимой энергетической установкой и дизель-электрической подводной лодки "Амур-950", а также проект спасательного судна для спасения экипажей аварийных субмарин проекта 21301, представленный "Адмиралтейскими верфями"", — говорится в релизе.

В составе делегации ОСК, которую на LAAD-2017 возглавит первый вице-президент ОСК Леонид Стругов, будут работать специалисты Адмиралтейских верфей и ЦКБ МТ "Рубин".

"В рамках выставки члены делегации Адмиралтейских верфей и ЦКБ МТ "Рубин" планируют презентовать продукцию предприятий представителям национальных ВМС стран региона и обменяться мнениями с потенциальными партнерами о возможных перспективах взаимовыгодного сотрудничества", — отметили в пресс-службе.

Латиноамериканская выставка и конференция по авиакосмическим и оборонным технологиям LAAD-2017 проводится в Рио-де-Жанейро с 1997 года раз в два года в тесном контакте с министерством обороны Бразилии. ОСК впервые представит указанную военно-морскую технику на отдельном стенде — два года назад корпорация была представлена делегатным участием.