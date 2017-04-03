В хабаровском военкомате рассказали о заболеваниях призывников

ХАБАРОВСК, 3 апр – РИА Новости. Психические заболевания занимают первое место среди недугов, выявляемых у призывников Хабаровского края, пять лет назад лидирующие позиции были у заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Хабаровского края Сергей Стародубцев.

"Среди заболеваний, выявляемых у призывников в Хабаровском крае, на первом месте психические заболевания и отклонения, на втором заболевания костно-мышечной системы – сколиоз, плоскостопие, остеохондроз; на третьем – проблемы со зрением. Отмечается также увеличение заболеваний сердечно-сосудистой системы — растет количество юношей с повышенным давлением. Заболеваний, связанных с нарушением питания, стало меньше", — сказал Стародубцев.

В 2012 году, на первом месте среди заболеваний, которые выявляли у призывников, были заболевания желудочно-кишечного тракта, на втором — психические расстройства, на третьем — болезни опорно-двигательного аппарата.

По словам Стародубцева, сколиозы, остеохондрозы, ухудшение зрения и гипертония у молодежи связаны с их образом жизни и слабой физической активностью.

Ранее сообщалось, что показатель годности молодых дальневосточников к военной службе ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году военно-врачебные комиссии ВВО признали годными 75% призывников. В 2012 году таких было 66%.-0-