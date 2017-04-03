Корабли Тихоокеанского флота выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Малые ракетные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) "Мороз" и "Разлив" вышли в море для проведения ракетных и артиллерийских стрельб в Тихом океане, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Корабельная ударная группа из соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России вышла из пункта базирования для сдачи курсовых задач в Тихий океан… При сдаче курсовых задач будут проведены артиллеристские и ракетные стрельбы из комплексов АК-176, АК-630 и зенитного ракетного комплекса "Оса-М" по воздушным и надводным целям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях задействованы малые ракетные корабли "Мороз" и "Разлив". После выхода из базы экипажи уже отработали элементы маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, повседневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативы по обслуживанию вооружения, узлов и механизмов, подготовки корабля к приему оружия и плаванию в море, подчёркивается в сообщении.

"Установлено устойчивое взаимодействие между кораблями при отражении ударов условного воздушного противника и ведения артиллерийского боя, проводятся учебные выходы в ракетную атаку", — отметили в пресс-службе.