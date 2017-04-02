В Севастополе прошло выездное совещание военного совета ВМФ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел в Севастополе выездное совещание военного совета ВМФ, где обсудил вопросы организации боевой подготовки флотов и материально-технического обеспечения, сообщил в воскресенье представитель Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Заседание прошло в штабе Черноморского флота в расширенном формате.

"В ходе заседания Военного Совета ВМФ были рассмотрены вопросы деятельности командования флотов по организации военно-морского присутствия сил ВМФ в ближней и дальних морских и океанских зонах, организации боевой подготовки, судоремонта и материально-технического обеспечения", — сказал Дыгало.

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко представил доклад о поддержании технической готовности сил флота на требуемом уровне, организации плановой подготовки однородных и разнородных группировок сил флота.

© Фото: Главный штаб ВМФ Главком ВМФ России провел заседание Военного Совета ВМФ в Севастополе

По словам Дыгало, Королев на военном совете поставил задачу военачальникам всех степеней "держать в постоянном поле зрения качество и нормативы боевой подготовки сил и войск, уделяя неослабное внимание организации мероприятий, как базовой боевой подготовки, так и подготовки сил флотов в море".

Главнокомандующий ВМФ также потребовал "со всей ответственностью подойти к проведению плановых контрольных проверок боеготовности надводной, подводной, береговой и авиационной составляющих всех флотов по итогам зимнего периода обучения", отметив при этом, что в "вопросах боеготовности формализм недопустим".