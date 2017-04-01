В ЗВО с начала года прошли более 50 внезапных проверок боеготовности

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 50 внезапных проверок боевой готовности объединений, соединений и воинских частей прошли в Западном военном округе с начала 2017 года, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ЗВО.

В соответствии с замыслом внезапных проверок военнослужащие мотострелковых, артиллерийских, танковых частей и подразделений, а также подразделений обеспечения совершили многокилометровые марши на незнакомые полигоны Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Курской и Нижегородской областей.

"Свыше 50 внезапных проверок боевой готовности прошли с начала текущего года в объединениях, соединениях и воинских частях ЗВО. При этом особое внимание уделялось действиям командиров и штабов по организации управления и взаимодействия между различными родами войск", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе выдвижения на полигоны военнослужащие отрабатывали задачи по отражению нападения условного противника, вопросы ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша.

По прибытии в назначенные районы личный состав проверяемых соединений и частей решал задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В воинских формированиях, привлекаемых к проверкам, работали специально созданные группы офицеров штаба ЗВО.