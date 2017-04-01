В комендантском Преображенском полку прошла тренировка по антитеррору

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Учение по антитеррору прошло в комендантском Преображенском полку в Москве, сообщает пресс-служба Западного военного округа в субботу.

"В ходе тренировки отработаны вопросы обнаружения муляжа взрывного устройства вблизи пропускных пунктов, пресечение попыток незаконного проникновения на территорию режимного объекта, а также меры предотвращения захвата заложников. Оценивались бдительность, время реагирования и действия по различным сценариям развития ситуаций при взаимодействии с другими силовыми структурами", — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, во время тренировок применялись холостые боеприпасы и различная имитация взрывных устройств. Отмечается, что проверки показали готовность системы противодействия терроризму к возможным диверсиям в отношении военнослужащих и военных объектов.