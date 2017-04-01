Корабли "Брест" и "Юнга" "уничтожили" подлодку на учениях в Баренцевом море

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Брест" и "Юнга" Кольской флотилии разнородных сил на учениях в Баренцевом море нашли атомную подводную лодку "противника" и условно уничтожили ее, сообщил в субботу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Во взаимодействии с противолодочной авиацией и подводными лодками экипажи кораблей отработали противолодочные задачи.

"На первом этапе учения корабельной поисково-ударной группы экипажи МПК осуществляют поиск атомной подводной лодки условного противника с помощью противолодочных самолетов Ил-38. Затем определяют ее местоположение и обеспечивают условное применение по ней оружия", — сказал Серга.

Представитель Северного флота подчеркнул, что практическое применение артиллерийского и минно-торпедного вооружения не было предусмотрено. На учениях, по его словам, военные отработали умение действовать в сложной быстроменяющейся обстановке при поступлении внезапных вводных. В зимнем периоде обучения экипажи кораблей "Брест" и "Юнга" успешно сдали курсовые задачи в базе и в море.

Маневры кораблей проходят в полигонах боевой подготовки Северного флота, закрытых для гражданского судоходства. Они продлятся в течение нескольких дней. Затем корабли вернутся в пункт постоянного базирования — Полярный.