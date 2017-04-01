Призывные комиссии впервые возглавят только главы муниципальных образований

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Призывные комиссии в России впервые будут возглавлять только главы муниципальных образований или их заместители; ранее это могли быть представители администрации, сообщил в субботу первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Весенний призыв на военную службу начался в России; 142 тысячи молодых людей планируется направить в Вооруженные силы (ВС) РФ и другие государственные силовые структуры в период с 1 апреля по 15 июля.

"Призывные комиссии будут возглавлять только главы муниципальных образований и их заместители", — сказал Бурдинский в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что ранее это могли быть их представители.