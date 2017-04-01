Российские летчики вернулись на базу в Киргизии после учений в Таджикистане

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские пилоты штурмовиков Су-25СМ вернулись на российскую авиабазу "Кант" в Киргизии после совместных российско-таджикских учений в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрально военного округа (ЦВО).

"Российские летчики самолетов-штурмовиков Су-25СМ после завершения совместных командно-штабных учений, проходивших с 27 по 30 марта в Республике Таджикистан, вернулись в места постоянной дислокации, российскую авиабазу "Кант" в Киргизии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи успешно выполняли задачи по поддержке с воздуха мотострелковых подразделений 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана по противодействию незаконным вооруженным формированиям в условиях горной местности.

Совместные командно-штабные учения Вооруженных сил двух стран проводятся с 27 по 30 марта на полигонах Харбмайдон, Московский, Момирак Хатлонской области Таджикистана и полигонах Ляур и Самбули российской 201-й военной базы. В ходе маневров отрабатываются вопросы взаимодействия войск при совместных операциях по борьбе с террористами.