Спецназ ЮВО уничтожил условных диверсантов на "Тайфунах" и "Тиграх"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около 300 спецназовцев Южного военного округа (ЮВО) и более 30 единиц техники, в том числе новые бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", в ходе учений уничтожили условных диверсантов, заявил в пятницу начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В соединении специального назначения ЮВО, дислоцированном в Ростовской области, стартовало командно-штабное учение. Личный состав был поднят по сигналу тревоги и в составе подразделений совершил многокилометровый марш на один из общевойсковых полигонов региона. В движении подразделения боевого охранения отразили атаку группы условных диверсантов, ранее обнаруженных с помощью беспилотных летательных аппаратов", — сказал Астафьев.

По его словам, в полевых условиях военные отработали порядок скрытного передвижения в условиях лесистой местности, а также задачи по уничтожению условного противника в ходе засадных действий. Силами штурмового отряда спецназ блокировал колонну бронетехники и в ходе скоротечного боя уничтожил живую силу условных диверсантов.