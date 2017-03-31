Спецназ ЮВО уничтожил условных диверсантов на "Тайфунах" и "Тиграх"
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Около 300 спецназовцев Южного военного округа (ЮВО) и более 30 единиц техники, в том числе новые бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", в ходе учений уничтожили условных диверсантов, заявил в пятницу начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В соединении специального назначения ЮВО, дислоцированном в Ростовской области, стартовало командно-штабное учение. Личный состав был поднят по сигналу тревоги и в составе подразделений совершил многокилометровый марш на один из общевойсковых полигонов региона. В движении подразделения боевого охранения отразили атаку группы условных диверсантов, ранее обнаруженных с помощью беспилотных летательных аппаратов", — сказал Астафьев.
По его словам, в полевых условиях военные отработали порядок скрытного передвижения в условиях лесистой местности, а также задачи по уничтожению условного противника в ходе засадных действий. Силами штурмового отряда спецназ блокировал колонну бронетехники и в ходе скоротечного боя уничтожил живую силу условных диверсантов.
Батальонные тактические учения по отработке задач маневренной обороны прошли на специально оборудованном полигоне ЗВО Погоново.
"По замыслу учений подразделения незаконных вооруженных формирований осуществили попытку пересечения государственной границы, но были обнаружены с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", - рассказал начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
Огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 120-миллиметровых "Нона СВК", реактивных систем залпового огня "Град" передовой отряд условного противника был взят в "огневой мешок" и непрерывным огнем из танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А был полностью уничтожен.
В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники.
Военнослужащий с переносным зенитно-ракетным комплексом 9К38 "Игла" на тактических учениях с этапом боевой стрельбы межвидовой группировки войск на полигоне "Погоново" в Воронежской области.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, во время учений широко применялись средства имитации.
Военнослужащий на тактических учениях с этапом боевой стрельбы межвидовой группировки войск на полигоне "Погоново" в Воронежской области.
152-мм самоходная гаубица 2С3М "Акация" во время тактических учений с этапом боевой стрельбы межвидовой группировки войск на полигоне "Погоново" в Воронежской области.