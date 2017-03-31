В Японском море тральщик ТОФ нашел и обезвредил учебные мины

ВЛАДИВОСТОК, 31 мар — РИА Новости. Базовый тральщик Тихоокеанского флота (ТОФ) "БТ-100" выполнил задачи по поиску и уничтожению мин на полигонах в акватории Японского моря, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигонах, расположенных в акватории Японского моря, тральщик соединения кораблей охраны водного района отработал действия по противоминному обеспечению развертывания подводных лодок Тихоокеанского флота из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия", — сказал Матвеев.

По его словам, во время выхода в море экипаж корабля успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Моряки ТОФ провели учение по проводке подводной лодки за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих донных и якорных мин.

В ходе ведения поиска и траления мин в заданном квадрате корабль успешно обнаружил и уничтожил четыре из четырех поставленных учебных якорных и донных мины. Матвеев добавил, что также моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали вопросы противодиверсионной и противовоздушной обороны.