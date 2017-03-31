Российские и таджикские военные уничтожили "противника"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Военнослужащие РФ и Таджикистана уничтожили "незаконные вооруженные формирования" при помощи наземной техники и авиации на полигоне Харбмайдон на заключительном этапе совместных учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"В ходе заключительного этапа военнослужащие двух стран отработали вопросы взаимодействия по обнаружению, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований", — говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие использовали БТР, БМП, танки, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. С воздуха объединенные силы поддерживали бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, дальние бомбардировщики Ту-22М3, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24.

На последнем этапе совместных учений было задействовано более 2 тысяч военнослужащих и около 700 единиц техники.

В соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами России и Таджикистана с 27 по 30 марта проведены совместные командно-штабные учения по управлению объединенной группировкой войск ВС двух стран. В учениях задействованы органы военного управления Минобороны Таджикистана и ЦВО России, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.