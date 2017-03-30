Минобороны не собирается отказываться от призыва на военную службу

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В обозримом будущем министерство обороны не будет отказываться от призыва на военную службу, об этом сообщил в четверг в Общественной палате начальник направления призыва Генерального штаба РФ, полковник Алексей Князев.
"Хотел бы отметить, что, несмотря на увеличение числа контрактников в вооруженных силах, в обозримом будущем мы не собираемся отказываться от призыва на военную службу", — сказал Князев на проходившем в ОП форуме "Служу России".
Он также обратил внимание на то, что военное ведомство уделяет пристальное внимание вопросу состояния здоровья призывников. "По сравнению с 2012 годом количество призванных на военную службу и годных для ее прохождению по состоянию здоровья выросло на 8%. Данная динамика свидетельствует об увеличении количества молодых людей, ведущих здоровый образ жизни", — сказал представитель Минобороны.