При модернизации Ка-27 учтут особенности вертолетов с "Адмирала Кузнецова"

КУМЕРТАУ (Башкирия), 30 мар — РИА Новости. Опыт эксплуатации палубных вертолетов во время сирийского похода авианосца "Адмирал Кузнецов" будет учтен при модернизации Ка-27 и Ка-29, сообщил журналистам в четверг генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 6 января сообщил о выполнении поставленных задач и возвращении корабельной группировки во главе с "Адмиралом Кузнецовым" в пункт постоянного базирования. Авиакрыло "Адмирала Кузнецова" прибыло на аэродром базирования 3 февраля — самолеты Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27 совершили перелет в Североморск с палубы авианосца.

"Обязательно, это логично", — сказал Богинский, отвечая на вопрос корреспондента о том, будет ли сирийский опыт использован при модернизации Ка-27 и Ка-29.

Он добавил, что "Вертолеты России" также находятся в постоянном диалоге с Минобороны РФ и другими силовыми структурами относительно возможного размещения палубной версии вертолета Ка-226Т на тех или иных кораблях.

Многоцелевые Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочное охранение корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.

Корабельный вертолет Ка-29 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса, в том числе на авианесущих судах. Он способен обнаруживать современные подводные лодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Кроме того, Ка-29 может быть использован для медицинской эвакуации, переброски личного состава, а также для транспортировки грузов. В транспортном варианте вертолет способен взять на борт до 16 десантников или 10 раненых, включая четырех человек на носилках. Машина способна перевозить до двух тонн груза в транспортной кабине или до четырех тонн на внешней подвеске.