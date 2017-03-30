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Безопасность

Российские и таджикские военные отразили нападение условного противника

10:5330.03.2017
(обновлено: 10:54 30.03.2017)
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Военнослужащий на танке Т-72Б3. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе совместных учений в Таджикистане отразили нападение условного противника на важный объект с применением танков Т-72 и штурмовиков Су-25, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Российские и таджикские летчики уничтожили лагерь условных боевиков
"Российские военнослужащие в ходе совместного российско-таджикского учения с подразделениями вооруженных сил Таджикистана отработали задачи по обороне особо важных объектов", — говорится в сообщении.

По легенде учения, условный противник предпринял попытку захвата административного здания и склада боеприпасов. В свою очередь военные Таджикистана, которые осуществляли охрану объектов, запросили помощь у подразделений российской группировки. В ходе операции экипажи танков Т-72, входящие в состав батальонной тактической группы, уничтожили автомобили незаконных вооруженных формирований, а штурмовики Су-25 нанесли огневое поражение основным силам условного противника.

После перехода в наступление ротной тактической группы через боевые порядки подразделений Таджикистана разрозненные силы противника отступили для перегруппировки. Координаты района скопления "боевиков" были переданы на командный пункт, с которого была отдана команда на применение реактивной и ствольной артиллерии для уничтожения противника.

С 27 марта по 30 марта в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран в Таджикистане проводится совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск ВС РФ и Таджикистана. В учениях принимают участие органы военного управления минобороны Таджикистана и ЦВО России, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы. Учения проходят в Хатлонской области Таджикистана на полигонах Харбмайдон, Момирак, Московский и полигонах российской 201-й военной базы Ляур и Самбули.

Учения ВДВ: 600 километров марша и захват "вражеского аэродрома"
Боевые машины десанта БМД-2 во время марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Десантники 106-й воздушно-десантной дивизии из Тульской и Московской областей совершили 600-километровый марш и сходу захватили "вражеский аэродром" под Рязанью.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Боевые машины десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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К аэродрому Дягилево передовые подразделения десанта перемещались с разных направлений в составе организованных тактических групп.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В район выполнения учебных задач, находящийся в Рязанской области, переместились свыше 1000 военнослужащих и более 70 единиц боевой техники.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Посадка Ил-76 на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Посадка Ил-76 на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево во время учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Швартовка боевых машин десанта БМД-2 после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ.
Руление Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Руление Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками "диверсантов", которые "наносили ущерб" материально-технической и ремонтной технике, следующей за основными силами.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ.
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Погрузка боевых машин десанта БМД-2 в Ил-76 на аэродроме Дягилево в ходе командно-штабных учений 106-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области.
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