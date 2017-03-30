Российские и таджикские военные отразили нападение условного противника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе совместных учений в Таджикистане отразили нападение условного противника на важный объект с применением танков Т-72 и штурмовиков Су-25, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Российские военнослужащие в ходе совместного российско-таджикского учения с подразделениями вооруженных сил Таджикистана отработали задачи по обороне особо важных объектов", — говорится в сообщении.

По легенде учения, условный противник предпринял попытку захвата административного здания и склада боеприпасов. В свою очередь военные Таджикистана, которые осуществляли охрану объектов, запросили помощь у подразделений российской группировки. В ходе операции экипажи танков Т-72, входящие в состав батальонной тактической группы, уничтожили автомобили незаконных вооруженных формирований, а штурмовики Су-25 нанесли огневое поражение основным силам условного противника.

После перехода в наступление ротной тактической группы через боевые порядки подразделений Таджикистана разрозненные силы противника отступили для перегруппировки. Координаты района скопления "боевиков" были переданы на командный пункт, с которого была отдана команда на применение реактивной и ствольной артиллерии для уничтожения противника.

С 27 марта по 30 марта в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран в Таджикистане проводится совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск ВС РФ и Таджикистана. В учениях принимают участие органы военного управления минобороны Таджикистана и ЦВО России, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы. Учения проходят в Хатлонской области Таджикистана на полигонах Харбмайдон, Момирак, Московский и полигонах российской 201-й военной базы Ляур и Самбули.