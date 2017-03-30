РВСН в ходе учений переправили "Ярс" через реку Нерль по понтонному мосту

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ходе учений переправили пусковые установки "Ярс" через реку Нерль в Ивановской области по понтонному мосту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

"Уникальные маневры провели Ракетные войска стратегического назначения в ходе учений в Ивановской области. Колонна крупногабаритной техники в составе которой автономная пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" переправлена через реку Нерль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ширина форсируемых участков реки составляла от 30 метров до 50 метров. По замыслу операции, незаконные вооруженные формирования уничтожали элементы дорожной сети, в первую очередь – мосты через водные преграды. При этом дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало.

Для наведения переправ применялись современные понтонно-мостовые парки. Чтобы навести временный мост через реку Нерль, военным инженерам потребовалось не более получаса.

Отмечается, что конструкция парка, на котором перевозили ракетный комплекс, позволяет собрать понтон двойной ширины грузоподъемностью свыше 170 тонн. Масса пусковой установки ПГРК "Ярс" составляет более 100 тонн.