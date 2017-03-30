РВСН в ходе учений переправили "Ярс" через реку Нерль по понтонному мосту
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ходе учений переправили пусковые установки "Ярс" через реку Нерль в Ивановской области по понтонному мосту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.
"Уникальные маневры провели Ракетные войска стратегического назначения в ходе учений в Ивановской области. Колонна крупногабаритной техники в составе которой автономная пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" переправлена через реку Нерль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ширина форсируемых участков реки составляла от 30 метров до 50 метров. По замыслу операции, незаконные вооруженные формирования уничтожали элементы дорожной сети, в первую очередь – мосты через водные преграды. При этом дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало.
Для наведения переправ применялись современные понтонно-мостовые парки. Чтобы навести временный мост через реку Нерль, военным инженерам потребовалось не более получаса.
Отмечается, что конструкция парка, на котором перевозили ракетный комплекс, позволяет собрать понтон двойной ширины грузоподъемностью свыше 170 тонн. Масса пусковой установки ПГРК "Ярс" составляет более 100 тонн.
Первая ракетная часть – бригада особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК) – была сформирована в составе Советских Вооруженных Сил в июле 1946 года.
Ракетные войска стратегического назначения являются одним из трех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил.
РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.
Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения.
Материальной основой создания РВСН являлось развертывание в СССР новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
Девушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
С 1946 по 1959 год создавалось ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет, развертывались соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на близлежащих театрах военных действий.
Сейчас Ракетные войска стратегического назначения включают в себя командование РВСН, три ракетные армии со штабами в городах Владимир, Оренбург и Омск, в которые организационно входят ракетные дивизии.
На вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
В 1959-1965 годах развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет средней дальности (РСД), способных решать стратегические задачи на любых театрах военных действий.
Ракетные комплексы "Тополь-М" во время генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.
Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета между СССР и США в 1970-х годах.
На территории музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на базе Учебного центра РВСН в городе Балабаново Калужской области.
В мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около шести тысяч человек.
В 1985-1992 годах были приняты на вооружение ракетные комплексы четвертого поколения железнодорожного базирования (РС-22) и шахтного типа ОС (РС-22А), комплексы с тяжелой ракетой ОС (РС-20В) и мобильной группировкой Комплекс РС-12М ("Тополь").
Приоритетные направления развития РВСН: поддержание боевой готовности существующей группировки войск, развитие системы боевого управления войсками и оружием, создание научно-технического задела по перспективным образцам вооружения и техники РВСН.
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.
Важными направлениями развития РВСН являются максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, развертывание необходимыми темпами современных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс".
Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.