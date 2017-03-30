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Безопасность

РВСН в ходе учений переправили "Ярс" через реку Нерль по понтонному мосту

09:1230.03.2017
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Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ходе учений переправили пусковые установки "Ярс" через реку Нерль в Ивановской области по понтонному мосту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

Военнослужащий у МБР РС-24 Ярс. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Ракетчики на учениях провели обработку пусковых установок "Ярс" и "Тополь"
"Уникальные маневры провели Ракетные войска стратегического назначения в ходе учений в Ивановской области. Колонна крупногабаритной техники в составе которой автономная пусковая установка подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" переправлена через реку Нерль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ширина форсируемых участков реки составляла от 30 метров до 50 метров. По замыслу операции, незаконные вооруженные формирования уничтожали элементы дорожной сети, в первую очередь – мосты через водные преграды. При этом дублирующих мостов, обеспечивающих пропуск тяжелой крупногабаритной техники, в данных районах не существовало.

Для наведения переправ применялись современные понтонно-мостовые парки. Чтобы навести временный мост через реку Нерль, военным инженерам потребовалось не более получаса.

Отмечается, что конструкция парка, на котором перевозили ракетный комплекс, позволяет собрать понтон двойной ширины грузоподъемностью свыше 170 тонн. Масса пусковой установки ПГРК "Ярс" составляет более 100 тонн.

Трудовые будни Ракетных войск стратегического назначения
Комплекс Ракетных войск стратегического назначения проходит по Красной площади
© РИА Новости. Сергей Субботин
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Первая ракетная часть – бригада особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК) – была сформирована в составе Советских Вооруженных Сил в июле 1946 года.
Ракетные комплексы Ярс заступили на боевое дежурство в Новосибирской области
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Ракетные войска стратегического назначения являются одним из трех родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил.
Запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур
© РИА Новости. Сергей Казак
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РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов.
Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, ракетно-ядерного оружия, с совершенствованием его боевого применения.
Ракетный комплекс Тополь
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Материальной основой создания РВСН являлось развертывание в СССР новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения.
Девушки-курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Девушки-курсанты на занятиях по строевой подготовке во дворе главного корпуса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.
Подразделения Ракетных войск стратегического назначения на параде 1 мая 1967 года на Красной площади
© РИА Новости. Борис Приходько
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С 1946 по 1959 год создавалось ядерное оружие и первые образцы управляемых баллистических ракет, развертывались соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на близлежащих театрах военных действий.
Подразделение охраны Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии РВСН
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Сейчас Ракетные войска стратегического назначения включают в себя командование РВСН, три ракетные армии со штабами в городах Владимир, Оренбург и Омск, в которые организационно входят ракетные дивизии.
Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости. Илья Питалев
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На вооружении РВСН состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками.
Ракетчики
© РИА Новости
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В 1959-1965 годах развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ракет средней дальности (РСД), способных решать стратегические задачи на любых театрах военных действий.
Ракетные комплексы Тополь-М
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Ракетные комплексы "Тополь-М" во время генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве.
Боевой расчет РВСН на дежурстве
© РИА Новости. И. Баскаков
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Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета между СССР и США в 1970-х годах.
Музей Ракетных войск стратегического назначения в Балабаново
© РИА Новости. Илья Питалев
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На территории музея Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на базе Учебного центра РВСН в городе Балабаново Калужской области.
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В мирное время в составе дежурных сил РВСН ежесуточно на боевых постах находится около шести тысяч человек.
Подготовка ракеты к старту
© РИА Новости. И. Баскаков
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В 1985-1992 годах были приняты на вооружение ракетные комплексы четвертого поколения железнодорожного базирования (РС-22) и шахтного типа ОС (РС-22А), комплексы с тяжелой ракетой ОС (РС-20В) и мобильной группировкой Комплекс РС-12М ("Тополь").
Оренбургская Краснознаменная ракетная дивизия РВСН
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Приоритетные направления развития РВСН: поддержание боевой готовности существующей группировки войск, развитие системы боевого управления войсками и оружием, создание научно-технического задела по перспективным образцам вооружения и техники РВСН.
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1) в городе Балабаново
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения.
Эшелонированная система охраны ракетного комплекса Тополь-М
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Важными направлениями развития РВСН являются максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, развертывание необходимыми темпами современных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс".
Конкурс для женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Участницы всероссийского конкурса профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж" в учебном центре РВСН в Переславле-Залесском.
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