Российские и таджикские летчики уничтожили лагерь условных боевиков

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские и таджикистанские летчики в ходе совместных учений уничтожили лагерь подготовки условных террористов, а также отработали вопросы по уничтожению складов с боеприпасами, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Российские и таджикистанские летчики в ходе совместных учений отработали вопросы по уничтожению складов с боеприпасами, базового лагеря подготовки террористов и прикрытия объединенной группы сил при ликвидации условных бандгрупп, проникших на территорию республики", — говорится в сообщении.

В ходе учений подразделение условного противника захватило несколько зданий, оборудовав в одном из них командный пункт с лидерами незаконного вооруженного формирования. Однако оперативными действиями специальных подразделений захваченные объекты были освобождены, после чего основные силы бандгрупп были отброшены в горный район, где располагался условный базовый лагерь подготовки боевиков.

В ходе учений командованием объединенной группировкой войск было принято решение по применению ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 для уничтожения лагеря и складов с боеприпасами. При уничтожении отходящих сил противника поддержку батальонной тактической группе Таджикистана осуществляли штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24.

С 27 марта по 30 марта в соответствии с планом сотрудничества между министерством обороны Таджикистана и РФ проводится совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск ВС РФ и Таджикистана. В учениях принимают участие органы военного управления минобороны Таджикистана и ЦВО России, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.

Отмечается, что специфика действий и сложные условия горной местности не помешали российским летчикам выполнить поставленные задачи.