Ракетчики камчатской группировки ТОФ проведут боевые стрельбы

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Военнослужащие зенитного ракетного полка камчатской группировки Тихоокеанского флота готовятся провести боевые стрельбы на государственном полигоне "Ашулук", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-1С" проведут боевые стрельбы по воздушным и наземным целям скорострельными пушками и зенитными ракетами. В зависимости от характеристик мишени аппаратура комплекса самостоятельно определит, какому виду оружия отдать предпочтение", — сообщил Матвеев.

По его словам, уникальность комплекса "Панцирь-С1" состоит в том, что он способен осуществлять поиск, обнаружение, опознавание, захват, сопровождение и поражение нескольких целей. Стрельба может вестись как со стационарной позиции, так и в движении, в ручном и автоматическом режиме. На вооружение камчатского зенитного ракетного полка техника поступила в 2016 году и успешно несет боевое дежурство по противовоздушной обороне совместно с комплексом С-400 "Триумф", добавил Матвеев.