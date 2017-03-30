В ВВО свыше 500 контрактников прошли курс интенсивной подготовки

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Свыше 500 контрактников Восточного военного округа с начала года успешно прошли курс интенсивной общевойсковой подготовки, организованный на базе учебных воинских частей в Забайкальском и Хабаровском краях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В программу обучения военнослужащих по контракту вошло обучение по всем основным воинским дисциплинам, так называемая "обкатка" танками, огненно-штурмовая полоса и марш-бросок с элементами "курса выживания". В настоящий момент проходит четвертый поток обучения будущих профессиональных военнослужащих", — сообщил Гордеев.

По его словам, всего в Восточном военном округе в 2017 году спланировано 16 потоков курса общевойсковой интенсивной подготовки. К ним планируется привлечь более 4 тысяч военнослужащих по контракту, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта.