В Японском море противолодочная "Метель" поразила цели "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Метель" успешно выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям в акватории Японского моря, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота в полигоне, расположенном в акватории Японского моря, экипаж корабля выполнил комплекс артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника", — сообщил Матвеев.

По его словам, военные стреляли из корабельного артиллерийского комплекса АК-176 по буксируемому на максимальном удалении большому морскому щиту, имитирующему боевой корабль условного противника. Кроме того, расчеты скорострельных артиллерийских комплексов АК-630 отработали элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне.

Специалисты минно-торпедной боевой части отработали вопросы противолодочной обороны корабля. Также с экипажем МПК "Метель" проведены внутрикорабельные учения и тренировки, добавил Матвеев.