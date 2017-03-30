В ВВО проверили центры персонализации данных призывников

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Проверка центров персонализации данных призывников состоялась в Восточном военном округе перед началом весеннего призыва, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В рамках подготовки к предстоящей призывной кампании "Весна-2017" состоялась проверка центров персонализации данных призывников. Всего в краевых сборных пунктах ВВО в период призывной кампании будет работать 10 центров персонализации данных. На призывных сборных пунктах будет организовано производство и выдача персональных электронных карт (ПЭК)", — сообщил Гордеев.

Электронные карты, которые получат перед отправкой в войска призывники, будут содержать персональные данные: биографические, медицинские, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое — всего около 59 параметров.