В войсках ЮВО началась итоговая проверка за зимний период обучения

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Итоговая проверка за прошедший зимний период обучения началась в соединениях и воинских частях Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

"С 29 марта в соединениях и воинских частях ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова началась итоговая проверка с проведением контрольных занятий за зимний период обучения… Контрольные занятия в войсках ЮВО пройдут в два этапа. Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня, которые состоятся в конце апреля", — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЮВО сообщает, что в управлении округа создано 13 рабочих групп, которые будут оценивать уровень боеготовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, а также морально-психологическое состояние личного состава.

"На более чем 30 полигонах и в учебных центрах, расположенных на территориях субъектов СКФО и ЮФО, в местах дислокации военных баз (Республика Армения, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия) пройдут контрольные занятия по предметам обучения. Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения военной техники, сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что первыми итоговый экзамен за зимний период обучения военнослужащие российских военных баз в Армении и Южной Осетии, мотострелковые соединения в Чечне, Карачаево-Черкессии, Ставропольском крае, а также соединении морской пехоты Черноморского флота в Севастополе.