Комбаты ЗВО освоят новые методики обучения на сборах в Ленобласти

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Более 200 командиров батальонов и дивизионов соединений и частей Западного военного округа (ЗВО) на практике освоят новые методики обучения подчиненных в ходе начавшихся учебно-методических сборов в Ленинградской области, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Основная цель сборов — повысить профессиональную подготовку командного состава тактического звена, уровень его методического мастерства, довести необходимые требования по основным дисциплинам боевой подготовки.

"Более 200 офицеров — командиров батальонов и дивизионов, прибывших из всех объединений и соединений ЗВО, во время учебно-методических сборов в Ленинградской области подтвердят свои профессиональные качества, сдадут зачеты по разведывательной, тактической, инженерной, технической подготовке и другим дисциплинам, а также на практике освоят новые методики обучения подчиненных", — сказал Мугинов.

По его информации, всех командиров мотострелковых, танковых и разведывательных батальонов, артиллерийских дивизионов, батальонов связи и материально-технического обеспечения распределят по учебным группам с учетом их специализации.

"Существенная часть учебно-методических сборов с командирами тактического звена ЗВО будет посвящена изучению новых образцов вооружения и военной техники, поступающих в войска и силы округа. Для этого планируется задействовать около 50 единиц гусеничной и колесной военной техники", — добавил представитель военного округа.