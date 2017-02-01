Минобороны России запускает арабскую версию сайта

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Арабская версия официального сайта Минобороны РФ начнет работать 1 февраля, говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

"На новом интернет-ресурсе Минобороны России арабоговорящая аудитория сможет получать информацию о ситуации в Сирии в специальном разделе, где ежедневно публикуются сообщения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР", — сообщает ведомство.

В МО добавили, что на сайте также будет работать новостная лента, на которой на арабском языке будет публиковаться информация о наиболее значимых событиях Вооруженных сил РФ.

Ранее Минобороны запустило версии официального сайта на английском, французском и испанском языках. В настоящее время готовится китайская версия сайта, которую планируется запустить в 2017 году, заключили в ведомстве.