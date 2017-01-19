Минобороны обсуждает с РАН развитие в условиях санкций

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минобороны России обсуждает с Российской академией наук развитие в условиях санкций, когда ограничен доступ к серьезным наукоемким технологиям, заявил заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов перед встречей с академиками РАН.

"Нас заботит, особенно в условиях санкций, что нам перекрывают доступ к серьезным наукоемким технологиям, поэтому мы обсуждаем вопросы импортозамещения и сохранения тех компетенций, которые просто обязаны быть в России и обеспечивать безопасность нашей страны вне зависимости от той или иной сложившейся политической ситуации", — сказал Борисов в Российской академии наук.

По его словам, Минобороны довольно взаимодействием с РАН и считает, что это взаимодействие поднялось на новый уровень.

"Перед нами сегодня стоит задача разработки новой государственной программы вооружений, а она уже будет носить принципиально другой характер, качественно другой характер", — добавил Борисов.