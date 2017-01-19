На Балтийском флоте началась подготовка к соревнованиям АрМИ-2017

КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Подготовка к Армейским международным играм-2017 (АрМИ-2017) началась на четырех полигонах Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Военнослужащие Балтийского флота приступили к проведению первых этапов Всеармейских состязаний по профессиональному мастерству в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017. Состязания будут проводиться в несколько этапов и предусматривают флотские и окружные этапы", — сказал офицер.

Он отметил, что первые отборочные этапы конкурсов по профессиональному мастерству "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Отличник войсковой разведки", "Снайперский рубеж" и соревнований среди экипажей беспилотных летательных аппаратов начались сразу на четырех полигонах Балтфлота в Калининградской области. В общей сложности задействовано более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и спецтехники.

В рамках отборочных этапов, которые проходят на уровне соединений и воинских частей, соревнуются экипажи боевых машин пехоты "БМП-2" и танков "Т-72", расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики и снайперы. Военным предстоит продемонстрировать уровень профподготовки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам.

Третьи Армейские международные игры планируются к проведению в августе 2017 года.