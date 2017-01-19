На Балтийском флоте началась подготовка к соревнованиям АрМИ-2017
КАЛИНИНГРАД, 19 янв — РИА Новости. Подготовка к Армейским международным играм-2017 (АрМИ-2017) началась на четырех полигонах Балтийского флота в Калининградской области, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Военнослужащие Балтийского флота приступили к проведению первых этапов Всеармейских состязаний по профессиональному мастерству в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017. Состязания будут проводиться в несколько этапов и предусматривают флотские и окружные этапы", — сказал офицер.
Он отметил, что первые отборочные этапы конкурсов по профессиональному мастерству "Танковый биатлон", "Суворовский натиск", "Отличник войсковой разведки", "Снайперский рубеж" и соревнований среди экипажей беспилотных летательных аппаратов начались сразу на четырех полигонах Балтфлота в Калининградской области. В общей сложности задействовано более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и спецтехники.
В рамках отборочных этапов, которые проходят на уровне соединений и воинских частей, соревнуются экипажи боевых машин пехоты "БМП-2" и танков "Т-72", расчеты беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также войсковые разведчики и снайперы. Военным предстоит продемонстрировать уровень профподготовки в индивидуальном и командных зачетах, огневой, тактической, специальной и физической подготовкам.
Третьи Армейские международные игры планируются к проведению в августе 2017 года.
Самые яркие моменты форума "Армия-2016"
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".