Эксперты предложили меры по улучшению национальной безопасноти России

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Обеспечение национальной безопасности РФ требует совершенствования взаимодействия органов госвласти, местного самоуправления, ученых и представителей гражданского общества, отметили на своем заседании члены секции по проблемам стратегического планирования научного совета при Совете безопасности РФ.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, на заседании обсуждались научные подходы к совершенствованию государственного управления в сфере обеспечения национальной безопасности.

"Отмечено, что современные вызовы и угрозы национальной безопасности требуют решения новых задач по защите национальных интересов. В связи с этим обращено внимание на необходимость совершенствования взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и научных организаций в решении вопросов обеспечения национальной безопасности", — говорится в сообщении.