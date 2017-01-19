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Безопасность

Умер основатель индустрии электронных систем безопасности Евгений Мишин

11:4319.01.2017
(обновлено: 12:56 19.01.2017)
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Генерал-майор Евгений Мишин. Архивное фото
© Фото: СНПО "Элерон"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Выдающийся российский специалист в области систем безопасности, основатель отечественной индустрии электронных средств охраны, почетный научный руководитель предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "СНПО "Элерон", ветеран атомной отрасли РФ генерал-майор Евгений Мишин скончался на 97-м году жизни.

"Евгений Трофимович Мишин скончался в среду. Это тяжелая потеря не только для атомной отрасли, но и для других отраслей, где нашли применение системы безопасности, разработанные при участии Евгения Трофимовича", — сообщил РИА Новости представитель Росатома.

Евгений Мишин (родился 17 июля 1920 года) в Великую Отечественную войну курсантом Московского военно-технического училища НКВД принимал участие в обороне Москвы. Начальником связи полка участвовал в Сталинградской битве, был ранен. Под Курском обучал связистов новой технике. В 1943-1947 годах Мишин возглавлял спецшколу войск НКВД, подготовил несколько сотен радистов, разработал ряд усовершенствований, существенно повысивших надежность и дальность коротковолновых портативных радиостанций. В 1947 году стал начальником связи приемного центра 8-го Управления НКВД.

В 1963 году Мишин был командирован в центральный аппарат "штаба" советской атомной промышленности — министерства среднего машиностроения СССР с целью организации работ по созданию специальной техники для обеспечения безопасности режимных объектов. Начав свою деятельность начальником отдела, а затем руководителем Специального технического управления Второго главного управления Минсредмаша, Мишин организовал уникальный, не имеющий аналогов в стране научно-технический центр по созданию систем безопасности важных государственных объектов.

В 1989 году на базе Специального технического управления Второго главка Минсредмаша, Всесоюзного научно-исследовательского института физических приборов (ВНИИФП) Минсредмаша и его филиалов для решения задач по разработке технических средств охраны и оснащению ими объектов атомной промышленности и других важнейших государственных объектов образовано Федеральное государственное унитарное предприятие "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (ныне предприятие Росатома).

С 1989 года на протяжении 15 лет Мишин занимал пост генерального директора "СНПО "Элерон". Созданные им комплексы безопасности нашли широкое применение в охране особо важных государственных объектов.

Мишин участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, под его непосредственным руководством в условиях повышенных уровней радиации были оборудованы техническими средствами охраны 30-километровая зона отчуждения и периметр города Припять. В 2004-2015 годах Мишин был научным руководителем "СНПО "Элерон".

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