Руководство ВС РФ на оперативном сборе изучит опыт войны с террористами

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Руководящий состав Вооруженных сил РФ рассмотрит на открывшемся в среду оперативно-мобилизационном сборе вопросы управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и боевых действий против террористов, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Планируется уделить внимание организации управления группировками войск в военных конфликтах. Участникам сбора будет продемонстрирован вариант работы объединенного стратегического командования в полевых условиях и управления военного округа в военное время", — рассказал министр.

Кроме того, по его словам, предусмотрено "изучение проблемных вопросов управления межвидовыми группировками войск в современных операциях, в том числе при ведении боевых действий против террористических формирований".

Большое внимание будет уделено организации совместной работы органов военного и государственного управления.

"На примере Свердловской области планируем показать действия штаба обороны субъекта Российской Федерации в период угрозы агрессии и в военное время", — рассказал Шойгу.